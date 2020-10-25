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تعليم تبوك‬⁩ يعلن جاهزيته لتنفيذ الاختبارات عن بعد

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تعليم تبوك‬⁩ يعلن جاهزيته لتنفيذ الاختبارات عن بعد

تعليم تبوك‬⁩ يعلن جاهزيته لتنفيذ الاختبارات عن بعد
http://almnatiq.net/?p=915545
تبوك - فايز السميري
أكد المدير العام لللتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بأن تعليم منطقة تبوك جاهز لتنفيذ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بعد والتي أعلنت وزارة التعليم عن آلية تنفذيها والتي اشتملت على اعادة توزيع درجات أعمال السنة ودرجة الاختبار النهائي ، وقد جاء إعلان الاختبارات عن بعد استناداً إلى موافقة المقام السامي الكريم باستمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ، وتأكيداً على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
وقد وجه مدير التعليم كافة الإدارات التعليمية المعنية بتشكيل لجان فرعية لتقديم الدعم والمساندة للمدارس والمعلمين والمعلمات في تنفيذ الاختبارات عن بعد والتعريف بها للمجتمع التعليمي بشكل كامل وإثرائهم بالمواد التعريفية التي تشرح آلية تنفيذ الاختبارات عن بعد ، و تكليف إدارة الإشراف التربوي بمتابعة تنفيذ الاختبارات عن بعد في موعدها وتقويم الطلاب في الاختبارات الفترية ورصدها .
منوّهاً بأن  مدارس المنطقة مستمرة في تنفيذ الاختبارات القصيرة و الفترية على مدار الفصل الدراسي والذي سيختتم أعماله بالاختبار النهائي عن بعد وفق التنظيم الجديد.
موضحاً بأن الطلاب والطالبات الذين يتلقون تعليمهم خارج منصة مدرستي عن طريق قنوات عين التعليمية ويواجهون صعوبة في آداء الاختبارات عن بعد سيكون لهم آلية للاختبار تناسب ظروفهم وفق توجيهات الوزارة .

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