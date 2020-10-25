“توصيف” و”رها” ينجحان في تحقيق الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية

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تواصلت اليوم منافسات سباقات الهجن بالنعيرية الذي تستمر فعالياته حتى الـ 27 من شهر أكتوبر الحالي، بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز، و26 شوطاً مفتوحاً، و66 شوطاً عاماً، وشوطين للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وحققت “توصيف” المركز الأول لمالكها فهيد علي المري في الشوط الأول في الفترة الصباحية لليوم الرابع لمسابقة ثنايا بكار – قعدان، فيما سجل “معاند” نفسه أولاً في الشوط الثاني لمالكه سليمان سلامة الجهني، فيما حققت “جمايل” الأفضلية في الشوط الثالث وتعود ملكيتها لمسفر محمد الهاجري، وجاء “لطيف” في المركز الأول للشوط الرابع لصاحبه عبد الله نافل الشمري، وفي الشوط الخامس جاءت “شرهة” لمساعد مسعود العدواني في المركز الأول، وحققت “الخليج” المركز الأول في الشوط السادس لمالكها عبد الله نافل الشمري، فيما سجلت “نوفا” المركز الأول في الشوط السابع لصاحبه سعيد علي المري، وفي الشوط الثامن كانت الأفضلية لـ “الصدواي” لمالكه محسن عبيد المري، وفي الشوط التاسع حققت “الشكله” المركز الأول لصاحبها مشوح عساف العنزي، وفي الشوط العاشر كانت الأفضلية لـ”متعب” لمالكه فرج عساف المري.

وفي نتائج الفترة المسائية حازت “رها” على المركز الأول في الشوط الأول لمالكها متعب جابر المري، و”ذاهن” سجل نفسه أولاً في الشوط الثاني لمالكه شريان محمد المري، فيما حقق المالك راشد طالب المري المركز الأول في الشوط الثالث بـ “علن” وسجلت نتيجة الشوط الرابع الأفضلية لـ قاسيم دافوود بـ “إيجبت”.