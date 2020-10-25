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“التقاعد” تودع أكثر من 6,7 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر أكتوبر

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“التقاعد” تودع أكثر من 6,7 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر أكتوبر

“التقاعد” تودع أكثر من 6,7 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=915559
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن صرفها للمعاشات التقاعدية اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر.
وبيّنت المؤسسة أن جملة المعاشات التقاعدية التي أودعت في حسابات العملاء البنكية لهذا الشهر بلغت أكثر من ستة مليارات وسبع مئة مليون ريال، صرفت لأكثر من مليون ومائتي ألف عميل ما بين متقاعد ومستفيد.
ويأتي ذلك ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقاً لموعد الصرف المحدد.
وجددت “التقاعد” دعوتها لعملائها نحو الاستفادة من قنوات الخدمة المتعددة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والإجابة عن جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصال: 8001248889 – 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care أو البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر المحادثة الفورية في بوابة المؤسسة الإلكترونية.
ويشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم خدماتها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونيةwww.pension.gov.sa والتي تُمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار أربع وعشرين ساعة.

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