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مدير صحة بيشة يصدر عدداً من القرارت الإدارية

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مدير صحة بيشة يصدر عدداً من القرارت الإدارية

مدير صحة بيشة يصدر عدداً من القرارت الإدارية
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المناطق - بيشة

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني عدداً من القرارات الإدارية بصحة بيشة.

وتضمت القرارات؛ تكليف الأخصائي أول عبيد بن سعد الأكلبي مساعداً لمدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية، وتكليف الدكتور عبدالله سلمان القرني مديراً لإدارة طب الأسنان بصحة بيشة، وتكليف الأخصائي ماجد عبدالله المالكي مديراً لإدارة مكافحة العدوى بصحة بيشة، وتكليف الأخصائي فهد حسين القحطاني مديراً لمستشفى الولادة والأطفال، وتكليف سلطان بن عبدالله القحطاني مشرفاً للقطاع الصحي بالأمواه.

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