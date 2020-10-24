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ارتفاع عدد المكالمات وحملة التطعيم الموسمية أبرز ماجاء بالاسبوع الماضي لهلال الجوف

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ارتفاع عدد المكالمات وحملة التطعيم الموسمية أبرز ماجاء بالاسبوع الماضي لهلال الجوف

ارتفاع عدد المكالمات وحملة التطعيم الموسمية أبرز ماجاء بالاسبوع الماضي لهلال الجوف
http://almnatiq.net/?p=915574
الجوف - محمد الحسن

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف ممثلاً بمدير عام الفرع المكلف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي بالاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة والذي جرى خلاله بحث المواقع التي تحتاج لتطوير من شأنه التقليل من نسب الحوادث والعمل على انسيابية الطرق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال الفترة من 18-23 اكتوبر 2020 م 1932 مكالمة على رقم الطوارئ 997 كان منها 174 بلاغاً اسعافياً باشرتها مراكز الإسعاف بالمنطقة والبالغ عددها 14 مركزاً موزعه في مدن ومحافظات المنطقة .
كما وأنه وحرصاً من إدارة الفرع تم تدشين حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية والتي استفاد منها منسوبي الفرع وغرفة العمليات والمراكز الإسعافية حرصاً على سلامة الموظفين واستمراراً لإنتاجية العمل المميزة والتي يحرص فرع الهيئة على ايجادها .
واستمراراً للعمل التطوعي ومحاربة تفشي جائحة فيروس كورنا شارك الفريق التطوعي في بعض محافظات المنطقة بإقامة نقاط فرز بصري في بعض الجوامع للكشف على المصلين وتنظيم دخولهم واصطفافهم لأداء صلاة الجمعة بكل سلامة وأمان .

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