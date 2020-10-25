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بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية .. افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام أمام حركة المرور

بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية .. افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام أمام حركة المرور

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بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية .. افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام أمام حركة المرور

بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية .. افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام أمام حركة المرور
http://almnatiq.net/?p=915577
الدمام - فتحية عبدالله

صدر التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله بالموافقة على افتتاح  تقاطع إصلاحية الدمام والطريق المؤدي إلى الإصلاحية أمام الحركة المرورية و ذلك تسهيلاً على المواطنين.
وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أنه تم تنفيذ تقاطع ماسي يشمل منحدرات الربط على طريق الرياض الدمام السريع بالإضافة إلى مدخل إصلاحية الدمام بطول ثلاثة كيلو مترات

وأشاد الغامدي بما تحظى به مشاريع وزارة النقل في المنطقة الشرقية برعاية وتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية ومعالي وزير النقل

وأضاف الغامدي  أن هذا المشروع يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية الحركة على طريق الدمام الرياض السريع و خدمة إصلاحية الدمام كما يسهم في خدمه مستخدمي الطريق في الالتفاف من على طريق الرياض الدمام السريع سواءً للمتجه إلى الرياض أو إلى الدمام .

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