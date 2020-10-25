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وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا مع مدير صندوق النقد الدولي

وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا مع مدير صندوق النقد الدولي

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وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا مع مدير صندوق النقد الدولي

وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا مع مدير صندوق النقد الدولي
http://almnatiq.net/?p=915580
المناطق - واس

عقد أصحاب المعالي وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم ، اجتماعا مشتركا مع مدير صندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والنقدية، كما تم مناقشة ورقة صندوق النقد الدولي “الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون” والتي ركزت على عواقب جائحة كورونا COVID-19 بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، والتأثير المزدوج على دول مجلس التعاون بسبب الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
كما ناقش الاجتماع الأولوية العاجلة في مواصلة تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا COVID-19، وأهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

 

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