احدث الأخبار

الممتلكات العامة في عسير .. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين
منطقة عسير
 بعد الكلاسيكو.. المنافسة بين رونالدو وميسي تعود إلى الواجهة
أبرز المواد
 عشرات الجرحى في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين
أبرز المواد
 إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي “كورونا”
أبرز المواد
 مزاد الصقور يواصل إثارته بـ 3 صقور
الرياضة
 “توصيف” و”رها” ينجحان في تحقيق الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تشيد بمهارات قوات التحالف لتمكنها من اعتراض مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية
أبرز المواد
 “سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يرعى أول مؤتمر للبناء والمقاولات في عدن
أبرز المواد
 د. الشلعان: إيجاد الحلول البديلة للتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع التعليمي لاسيما في ظل جائحة كورونا هو شعار المرحلة
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا مع مدير صندوق النقد الدولي
أبرز المواد
الممتلكات العامة في عسير .. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين

الممتلكات العامة في عسير .. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين

منطقة عسير
بعد الكلاسيكو.. المنافسة بين رونالدو وميسي تعود إلى الواجهة

بعد الكلاسيكو.. المنافسة بين رونالدو وميسي تعود إلى الواجهة

أبرز المواد
عشرات الجرحى في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين

عشرات الجرحى في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين

أبرز المواد
إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي “كورونا”

إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي “كورونا”

أبرز المواد

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بمهارات قوات التحالف لتمكنها من اعتراض مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بمهارات قوات التحالف لتمكنها من اعتراض مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية
http://almnatiq.net/?p=915597
المناطق - واس

أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم ، بمهارات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد أطلقتها باتجاه المدنيين والأعيان المدنية باتجاه المملكة.
وجدد معاليه على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بإطلاق الطائرات المفخخة واستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

روابط ذات صلة

بعد الكلاسيكو.. المنافسة بين رونالدو وميسي تعود إلى الواجهة

بعد الكلاسيكو.. المنافسة بين رونالدو وميسي تعود إلى الواجهة
عشرات الجرحى في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين

عشرات الجرحى في مواجهات بين الأمن العراقي ومتظاهرين
إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي “كورونا”

إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*