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مزاد الصقور يواصل إثارته بـ 3 صقور

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مزاد الصقور يواصل إثارته بـ 3 صقور

مزاد الصقور يواصل إثارته بـ 3 صقور
http://almnatiq.net/?p=915605

يتواصل اليوم مزاد نادي الصقور الأول المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، حيث يقام المزاد على ثلاثة صقور.
وكان المزاد حقق أرقاما مثيرة خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن تستمر المنافسة القوية مزاد اليوم والأيام المقبلة.
وستكون بطاقة المزاد الأولى على شاهين فرخ طرح الرايس للطاروح مشغل فيحان العصيمي، عرضه 15 ونصف إنش وطوله 15 إنش وربع راهي، ووزنه 900 جرام.

بطاقة المزاد الثانية لشاهين فرخ أيضا، طرح الحماد للطاروحين محمد عواد الحازمي وسعد عواد الحازمي، عرضه 15 إنش وطوله 15 إنش، ووزنه 850 جرام.

فيما ستكون البطاقة الثالثة والأخيرة على شاهين فرخ طرح المجيرمة للطاروح رازق رزق الله الحسناني، عرضه 16 إنش وطوله 15 ونصف إنش راهي، ووزنه 1100.

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