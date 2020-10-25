احدث الأخبار

إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي “كورونا”
أبرز المواد
 مزاد الصقور يواصل إثارته بـ 3 صقور
الرياضة
 “توصيف” و”رها” ينجحان في تحقيق الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تشيد بمهارات قوات التحالف لتمكنها من اعتراض مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية
أبرز المواد
 “سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يرعى أول مؤتمر للبناء والمقاولات في عدن
أبرز المواد
 د. الشلعان: إيجاد الحلول البديلة للتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع التعليمي لاسيما في ظل جائحة كورونا هو شعار المرحلة
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا مع مدير صندوق النقد الدولي
أبرز المواد
 بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية .. افتتاح تقاطع إصلاحية الدمام أمام حركة المرور
المنطقة الشرقية
 ارتفاع عدد المكالمات وحملة التطعيم الموسمية أبرز ماجاء بالاسبوع الماضي لهلال الجوف
منطقة الجوف
 مدير صحة بيشة يصدر عدداً من القرارت الإدارية
منطقة عسير
إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي “كورونا”

إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي “كورونا”

أبرز المواد
مزاد الصقور يواصل إثارته بـ 3 صقور

مزاد الصقور يواصل إثارته بـ 3 صقور

الرياضة
“توصيف” و”رها” ينجحان في تحقيق الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية

“توصيف” و”رها” ينجحان في تحقيق الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تشيد بمهارات قوات التحالف لتمكنها من اعتراض مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بمهارات قوات التحالف لتمكنها من اعتراض مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية

أبرز المواد

إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي “كورونا”

إسبانيا تعود إلى الطوارئ الصحية لكبح تفشي “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=915608
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية، يوم الأحد، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، في مسعى إلى كبح تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسط مخاوف من تفاقم الوضع مع اقتراب فصل الشتاء.

وبموجب القرار الذي صدر عن الحكومة، يمكن للسلطات الإسبانية أن تفرض حظر تجوال في عموم أرجاء البلاد من أجل احتواء الوباء الذي ارتفعت إصاباته، على نحو وُصف بالمقلق، خلال الآونة الأخيرة.

ومساء السبت، أوضح بيان صادر عن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن اجتماعا سينعقد الأحد في العاصمة مدريد من أجل بحث قرار فرض الطوارئ الصحية.

وأورد أن الحكومات المحلية في إسبانيا رحبت بهذا القرار الذي يسعى إلى محاصرة جائحة كورونا.

وعقب الاجتماع الذي استغرق ساعتين، اتفقت الحكومة على إعلان الطوارئ الصحية لأسبوعين قابلة للتمديد حتى أبريل المقبل، بحسب تقارير محلية.

وبهذا الإعلان، تكون إسبانيا قد دخلت ثاني حالة طوارئ، خلال العام الجاري، بينما فُرضت الأولى في مارس الماضي واستمرت حتى يونيو، في إطار جهود احتواء الموجة الأولى من الوباء.

وهذه الطوارئ هي الرابعة فقط في تاريخ إسبانيا منذ انتقالها إلى النظام الديمقراطي في سبيعيات القرن الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، نبه سانشيز إلى ما اعتبره وضعا خطيرا، قائلا إن الأسابيع أو الأشهر المقبلة قد تكون صعبة جدا، لكنه أكد في المقابل، استعداده ليقدم على أي إجراء ضروري من أجل كبح الوباء.

وسجلت إسبانيا أكثر من 35 ألف وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

روابط ذات صلة

“توصيف” و”رها” ينجحان في تحقيق الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية

“توصيف” و”رها” ينجحان في تحقيق الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية
منظمة التعاون الإسلامي تشيد بمهارات قوات التحالف لتمكنها من اعتراض مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بمهارات قوات التحالف لتمكنها من اعتراض مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية
“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان

“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*