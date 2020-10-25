الأمير منصور بن محمد يدشن “مبادرة وفاء” لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية “مجانا” لذوي شهداء الواجب والمرابطين بالحد الجنوبي

المناطق - فتحيه العبدالله

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن مبادرة وفاء المجتمعية والتي أطلقها مكتب المحامي ثامر بن ساري العنزي للمحاماة والاستشارات القانونية (أحد المشاريع الريادية الممولة من بنك التنمية الاجتماعية) والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية القانونية مجانا لذوي شهداء الواجب والمرابطين بالحد الجنوبي

وقد ثمن سموه هذه المبادرة وأهميتها في خدمة المجتمع

حضر التدشين سعادة الأستاذ منصور المصلي مدير بنك التنمية الاجتماعية بحفر الباطن والأستاذ عيد العنزي رئيس قسم القروض الانتاجية وفريق المحامين بالمكتب

