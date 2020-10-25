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وزير الإعلام اليمني: فشل المساعي الدولية في إقناع مليشيا الحوثي بالسماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر

وزير الإعلام اليمني: فشل المساعي الدولية في إقناع مليشيا الحوثي بالسماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر

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وزير الإعلام اليمني: فشل المساعي الدولية في إقناع مليشيا الحوثي بالسماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر

http://almnatiq.net/?p=915651
المناطق - واس

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فشل المساعي الدولية في إقناع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر.
وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن جميع المساعي الدولية التي بذلت طيلة الأشهر الماضية قد فشلت في إقناع مليشيا الحوثي بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرق الناقلة التي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثة للأقمار الصناعية.
وأوضح أن مليشيا الحوثي تواصل منذ أعوام تلاعبها بالملف ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية ومالية دون أي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة والخسائر التي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار أو غرق الناقلة وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر.
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون الأمن والسلم الدوليين بالتحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنوات القادمة، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة ‎صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية.

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