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الموارد البشرية تغلق 36 محل وتضبط 44 وافد مخالف في الرياض

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الموارد البشرية تغلق 36 محل وتضبط 44 وافد مخالف في الرياض

الموارد البشرية تغلق 36 محل وتضبط 44 وافد مخالف في الرياض
http://almnatiq.net/?p=915664
المناطق - الرياض

تمكن مفتشو ومفتشات مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الشريكة من اغلاق 36 محل مخالف يعمل بدون رخصة وضبط 44 وافد مخالف للتوطين وتحرير 10 مخالفات تنوعت مابين عمالة منزلية تعمل في المستلزمات النسائية ومخالفات عدم تعاون ومخالفات للمادة 39 وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الاختصاص .

جاء ذلك خلال 180 زيارة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش على احد الأسواق الشعبية المعروفة بالعاصمة الرياض للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق قرارات التوطين والتأنيث، والتحقق من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل عموماً.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد “19911”.

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