وزارة الموارد البشرية تعلن بدء تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بمطار الملك عبدالعزيز ابتداءً من 25 أكتوبر

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م.

وستكون مكاتب وشركات الاستقدام مسؤولة عن استقبال وإيواء العاملات المنزليات اللاتي قامت بالتوسط في استقدامهن خلال مدة العقد والقادمات بنظام الخروج والعودة، حيث طُبِّقَت هذه الآلية التي أقرت في وقت سابق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

كما ستكون آلية العمل وفق الآتي: استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل مباشرة وتكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل مباشرة.

يُذكر أنّ هذه الآلية وما اقتضته من تعديلات سوف تُطبَّق في عدد من المطارات الدولية داخل المملكة، وسوف يُعلن عن تاريخ البدء في حينه.