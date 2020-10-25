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اتحاد القدم يحدّد الثاني من نوفمبر موعدًا لإجراء قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

اتحاد القدم يحدّد الثاني من نوفمبر موعدًا لإجراء قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=915670
المناطق - واس

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020 – 2021 يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر نوفمبر القادم بالقاعة الرئيسية لنادي الخطوط السعودية في الخالدية بجدة.
وستجرى القرعة بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “16 ناديًا” وهي “الاتفاق، الأهلي، الرائد، الفتح، الفيصلي، الشباب، الهلال، التعاون، القادسية، الوحدة، الاتحاد، أبها، ضمك، النصر، الباطن، والعين”.
وتأتي إقامة القرعة في مقر نادي الخطوط السعودية تقديرًا من الاتحاد السعودي للشراكة المتميزة مع الناقل الوطني الخطوط السعودية.

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