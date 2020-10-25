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منطقة الرياض

استحداث لائحة الرعايات وحوكمة استثمارات الأندية

استحداث لائحة الرعايات وحوكمة استثمارات الأندية
http://almnatiq.net/?p=915673
المناطق - واس

أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار استحداث لائحة الرعايات وحوكمة استثمارات الأندية، التي تُعد الأولى من نوعها، بهدف تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة بين المستثمرين، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تأسيس بنية استثمارية قانونية، تحقق أفضل العوائد المالية للأندية فيما يخص استثمارات الرعاية.
وأصدرت الإدارة العامة للاستثمار عددًا من النماذج الاستثمارية “12 نموذجًا” تسعى من خلالها إلى تأسيس بيئة خصبة للأندية، والمضي قُدُمًا بالعجلة الاستثمارية في الرعايات في المرافق والمباني والأراضي المخصصة للأندية، إذ تسهم النماذج في مساعدة الأندية على طرح الفرص الاستثمارية والإجراءات التعاقدية، وحفظ الحقوق مابين النادي والمستثمر، بالإضافة إلى تطبيق حوكمة الأندية، وتوفير بيئة تحفز المستثمرين على الاستثمار الرياضي والأندية، ما ينعكس على الاقتصاد الرياضي في المملكة، ويعطي قيمة للاستثمارات، تتماشى مع أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

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