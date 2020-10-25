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محافظ ضباء يفتتح مبنى وحدة الخدمات الشاملة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية بتبوك

محافظ ضباء يفتتح مبنى وحدة الخدمات الشاملة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=915683
المناطق- تبوك :

افتتح محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي اليوم مبنى وحدة الخدمات الشاملة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.
وأوضح مدير فرع الوزارة بأن الهدف من افتتاح هذه الوحده بمحافظة ضباء يأتي في إطار نهج الوزارة “رعاية وضمان وتنمية وعمل وموارد بشرية ” للتيسير على المستفيدين من خلال الحرص على ضرورة إيصال جميع الخدمات لجميع شرائح المجتمع بالمحافظة ومراكزها.

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