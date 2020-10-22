أمير منطقة حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الحمد

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, عزاءهما ومواساتهما لأسرة الحمد في وفاة فقيدهم سعد – رحمه الله -, سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لسموهما اليوم, بشقيق المتوفي عبدالعزيز بن حمد الحمد.

من جانبه أعرب عبدالعزيز الحمد عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما لأسرة الحمد في هذا المصاب, سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموهما الأجر والمثوبة