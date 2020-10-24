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“فنون الشمالية ” تدعو الفنانين والفنانات التشكيلين سرعة التسجيل لديها

“فنون الشمالية ” تدعو الفنانين والفنانات التشكيلين سرعة التسجيل لديها

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“فنون الشمالية ” تدعو الفنانين والفنانات التشكيلين سرعة التسجيل لديها

“فنون الشمالية ” تدعو الفنانين والفنانات التشكيلين سرعة التسجيل لديها
http://almnatiq.net/?p=915706
المناطق - عرعر

دعت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ،فناني وفنانات المنطقة سرعت التسجيل لدى لجنة الفن التشكيلي ولجنة الخط العربي بالجمعية، وأكد مدير الجمعية بأن ذلك يأتي من حرص الجمعية لتقديم كافة التسهيلات ،على الفنانين والفنانات للمشاركة بجميع البرامج والأنشطة والمعارض القادمة التي تنظمها الجمعية، ويتيح لهم المشاركات بالفعاليات والمهرجانات على مستوى المملكة .
كما أوضح مشرف لجنة الفن التشكيلي لجميع المهتمين بالفنون التشكيلة والراغبين في التسجيل، وذلك من خلال إرسال رسالة تتضمن الأسم الثلاثي ورقم الجوال على رقم جوال واتساب سكرتير الجمعية 0564744474
أو على الرابط التالي، https://forms.gle/EEKRcTZLM1S3uYeD6 .

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