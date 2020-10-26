احدث الأخبار

جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين
أبرز المواد
 هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية
أبرز المواد
 “التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم
أبرز المواد
 3 صقور في مزاد نادي الصقور السعودي بقيمة 495 ألف ريال
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة توضح ضوابط تقديم الخدمات للمعتمرين من خارج المملكة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للحوثيين في صعده
أبرز المواد
 “فنون الشمالية ” تدعو الفنانين والفنانات التشكيلين سرعة التسجيل لديها
منطقة الحدود الشمالية
 599 وظيفة شاغرة في وزارة الصحة التقديم غداً
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الحمد
منطقة حائل
 أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع مركز حفظ وإكثار النباتات المحلية بالبكيرية ويدشن حملة “أرض القصيم خضراء” في مرحلتها السادسة
منطقة القصيم
 جامعة تبوك تتعاون مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك لاستحداث برامج أكاديمية في مجالي السياحة والفندقة
منطقة تبوك
 محافظ ضباء يفتتح مبنى وحدة الخدمات الشاملة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية بتبوك
منطقة تبوك
جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين

جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين

أبرز المواد
هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية

هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية

أبرز المواد
“التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم

“التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم

أبرز المواد
3 صقور في مزاد نادي الصقور السعودي بقيمة 495 ألف ريال

3 صقور في مزاد نادي الصقور السعودي بقيمة 495 ألف ريال

أبرز المواد

الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للحوثيين في صعده

الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم للحوثيين في صعده
http://almnatiq.net/?p=915709
المناطق - الرياض

أعلن الجيش اليمني، اليوم إحباط محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الانقلابية نحو مواقعه في منطقة مران بمحافظة صعده.
وقال ركن استطلاع اللواء الثالث عاصفة المقدم إبراهيم الفقيه: “إن وحدات من اللواء شنت هجوما استهدف مواقع تتمركز فيها المليشيا المدعومة من إيران، في جبال الكرسي والكلح والمدافن بمنطقة مران”.
وأضاف القائد العسكري اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا الهجوم حال دون تقدم المليشيا نحو مواقع الجيش وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين، وسط فرار جماعي لآخرين.

روابط ذات صلة

جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين

جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين
هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية

هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية
“التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم

“التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*