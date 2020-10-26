مجهولون يهاجمون «روبرت كوخ» في برلين

المناطق_وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية أن مجهولين هاجموا مبنى معهد «روبرت كوخ» الألماني بالعاصمة برلين.

وذكر المحققون أنه تم إلقاء مواد حارقة ليلة الأحد على واجهة المعهد، ولكن لم يصب أي شخص إثر ذلك.

وجاء في تقرير الشرطة أن موظفي الأمن (بالمعهد) اكتشفوا أشخاصاً عدة نحو الساعة 2:40 (بالتوقيت المحلي)، موضحاً: «يتردد أنه تم كسر إحدى النوافذ. ولكن العاملين استطاعوا إخماد النيران».

وأضافت الشرطة أن المشتبه بهم لاذوا بالفرار، وأوضحت: «نظراً لأنه يتم فحص وجود دافع سياسي في محاولة إضرام حريق متعمد، تولى أمن الدولة التابع للهيئة المحلية لمكافحة الجرائم (ببرلين) التحقيقات القادمة».