إيرلندا: نأمل ببدء التلقيح ضد كورونا في الربع الأول من 2021

إيرلندا: نأمل ببدء التلقيح ضد كورونا في الربع الأول من 2021

أبرز المواد
إحصائية: 88924 وفاة بـكورونا في المكسيك

إحصائية: 88924 وفاة بـكورونا في المكسيك

أبرز المواد
حوار ليبيا.. انتقادات لقائمة المشاركين وتململ من الإخوان

حوار ليبيا.. انتقادات لقائمة المشاركين وتململ من الإخوان

أبرز المواد
وفاة أكبر معمرة بريطانية

وفاة أكبر معمرة بريطانية

أبرز المواد

التحالف العربي: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
http://almnatiq.net/?p=915730
المناطق_واس

أعلن التحالف العربي في اليمن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية صباح اليوم الاثنين

وصرح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثيين “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة”

يأتي ذلك بعد أن أعلنت جماعة “أنصار الله” أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي عن قصفها قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي جنوب السعودية، بطائرات مسيرة

روابط ذات صلة

إيرلندا: نأمل ببدء التلقيح ضد كورونا في الربع الأول من 2021

إيرلندا: نأمل ببدء التلقيح ضد كورونا في الربع الأول من 2021
إحصائية: 88924 وفاة بـكورونا في المكسيك

إحصائية: 88924 وفاة بـكورونا في المكسيك
حوار ليبيا.. انتقادات لقائمة المشاركين وتململ من الإخوان

حوار ليبيا.. انتقادات لقائمة المشاركين وتململ من الإخوان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*