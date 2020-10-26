وفاة أكبر معمرة بريطانية

توفيت البريطانية جوان هوكوارد التي ولدت في عهد إدوارد السابع عام 1908، وذلك بمنزلها في بول دورست.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قادت السيدة جوان هوكوارد سيارات الإسعاف في لندن إبان الحرب العالمية الثانية، قبل أن تنتقل هي وزوجها جيلبرت إلى الساحل الجنوبي.

وقالت عائلة هوكوارد إنها كانت تؤمن بعدم وجود أي سر في العمر الطويل، وكانت «تحب تناول الزبدة والقشدة، وتسخر من فكرة الحميات الغذائية».

وقال ابن أخيها بول رينولدز (74 عاما): «جوان من أسرة جيدة، وكان جدها يدير مكتب محاماة في مدينة لندن، وعملت طاهية في فندق فرنسي لمدة 9 سنوات».

وأضاف: «لم يكن لديها أطفال لكنها أحبت السفر في عربة التخييم في جميع أنحاء أوروبا، كانت شخصية قوية الإرادة وأحبت سرد القصص عن مدى شقاوتها عندما كانت تلميذة»، لافتا إلى أنه ليس هناك سر لحياتها الطويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعتقد الآن أن أكبر بريطاني على قيد الحياة هو ليليان القس، من سواناج دورست، ويبلغ من العمر 111 عاما.