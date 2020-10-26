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أمام الملأ.. مقتل شاب بالصدمات الكهربائية وغاز الفلفل في إيران

أمام الملأ.. مقتل شاب بالصدمات الكهربائية وغاز الفلفل في إيران
http://almnatiq.net/?p=915765
المناطق_وكالات

كشف مقطع فيديو، جريمة قتل شاب صعقا بالكهرباء، وغاز الفلفل في إيران، وتزايدت المطالب بالتنديد الدولي بالجريمة الوحشية.

حيث قامت قوى الأمن الداخلي في بلدة ”حجت“ بمدينة مشهد بتعذيب شاب 28 عامًا يدعى مهرداد سبهري في الشارع وأمام الملأ بالصدمة الكهربائية وغاز الفلفل وقتلوه.

 

ووقعت هذه الجريمة في 18 اكتوبر. وفي يوم 24 اكتوبر انتشر مقطع لفيديو في الفضاء المجازي يظهر أن هذا الشاب أغمي عليه اثر التعذيب وغاز الفلفل وتوفي في عجلة قوى الأمن الداخلي وآثار الضرب والجرح والتعذيب بادية على جثته الهامدة.

 

وعقب انتشار هذه المقاطع من الفيديو، ظهر القائد المجرم لقوى الأمن الداخلي في محافظة خراسان رضوي صباح اليوم وبعد تأخير لمدة أسبوع لتدارك القضية وزعم: «عقب إرسال تقرير لموت شاب ونشر صور حين اعتقال المتهم وزعم الشبكات المعارضة بتسميمه برذاذ الفلفل، وفور تلقي التقرير وقبل انتشار الصور المتعلقة بهذا الحادث في وسائل الإعلام، تم إصدار أوامر خاصة لرئيس التفتيش في شرطة المحافظة لمتابعة القضية بسرعة لرفع الالتباس في القضية وسببها».

 

وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إن مشاهد التعذيب والقتل البشع لهذا الشاب أمام الملأ قد جرحت ضمائر أبناء الشعب الإيراني وقلوبهم.

وأضافت :هذا هو السلوك والتعامل اليومي لعناصر الحرس والباسيج وقوى الأمن الداخلي ومخابرات النظام مع أبناء الشعب الإيراني في هذا الوطن منذ 40 عامًا ويطفو بعض منها الآن إلى السطح ويتم نشره.

واوضحت: تبين ققسو نظام الملالي الوحشية أن هذا النظام قائم على السلطة فقط بالقمع والتعذيب والإعدام على طول البلاد وعرضها من ماهشهر وآبادان إلى مشهد وطهران.

 

وقالت: تتكرّر هذه الجرائم دومًا في الوطن المحتل. كفى. لا يتحمل الشعب والشباب في هذا الوطن بعد الآن هذه الجرائم.

 

وطالبت أن يدين المجتمع الدولي تعذيب وقتل الشاب الأعزل مهرداد سبهري و يجب فرض عقوبات على قوى الأمن الداخلي وإدراجها في قوائم الإرهاب السوداء. الصفقة والمهادنة مع النظام الذي عار على جبين البشرية المعاصرة، سحق لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

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