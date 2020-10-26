احدث الأخبار

اللاعب الدولي الفرنسي “بول بوجبا” يعتزل اللعب دوليًا احتجاجاً على عنصرية الرئيس الفرنسي
أبرز المواد
 عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”
أبرز المواد
 تنبيه عاجل…هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
أبرز المواد
 «الصحة» توجه تنبيهًا هامًا لكبار السن عن الإنفلونزا الموسمية
أبرز المواد
 السفير السعودي في عمان يعلن عن أضخم مشروع في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية
أبرز المواد
 أمام الملأ.. مقتل شاب بالصدمات الكهربائية وغاز الفلفل في إيران
أبرز المواد
 «التعليم»: الاختبارات الحضورية تبقى اختياراً وفق ٣ اشتراطات
أبرز المواد
 فرنسا تندد برغبة تركيا في تأجيج الكراهية وتستدعي سفيرها لدى أنقرة
أبرز المواد
 نسبة الاقتراع المبكر في الانتخابات الأمريكية أعلى من 2016
أبرز المواد
 إيرلندا: نأمل ببدء التلقيح ضد كورونا في الربع الأول من 2021
أبرز المواد
 إحصائية: 88924 وفاة بـكورونا في المكسيك
أبرز المواد
 حوار ليبيا.. انتقادات لقائمة المشاركين وتململ من الإخوان
أبرز المواد
اللاعب الدولي الفرنسي “بول بوجبا” يعتزل اللعب دوليًا احتجاجاً على عنصرية الرئيس الفرنسي

اللاعب الدولي الفرنسي “بول بوجبا” يعتزل اللعب دوليًا احتجاجاً على عنصرية الرئيس الفرنسي

أبرز المواد
عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”

عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”

أبرز المواد
تنبيه عاجل…هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

تنبيه عاجل…هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

أبرز المواد
«الصحة» توجه تنبيهًا هامًا لكبار السن عن الإنفلونزا الموسمية

«الصحة» توجه تنبيهًا هامًا لكبار السن عن الإنفلونزا الموسمية

أبرز المواد

السفير السعودي في عمان يعلن عن أضخم مشروع في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية

السفير السعودي في عمان يعلن عن أضخم مشروع في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية
http://almnatiq.net/?p=915767
المناطق_متابعات

أعلن السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، عن أضخم مشروع استثماري في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية.

 

وقال “السديري” في حديث متلفز إن المشروع يتمثل بسكة حديد تربط بين العقبة وعمّان.

 

 

كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليارات دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن السعودية تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة.

 

ولدى الأردن والسعودية صندوق استثماري مشترك، تمتلك الرياض 90% من رأس ماله و10% لبنوك أردنية.

 

والأسبوع الماضي، أقر الصندوق مشروع الرعاية الصحية لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمّان تقدر كلفته بـ400 مليون دولار.

 

وتوقع السديري أن يوفر المشروع حوالي 5 آلاف فرصة عمل، كما أنه سيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير.

روابط ذات صلة

اللاعب الدولي الفرنسي “بول بوجبا” يعتزل اللعب دوليًا احتجاجاً على عنصرية الرئيس الفرنسي

اللاعب الدولي الفرنسي “بول بوجبا” يعتزل اللعب دوليًا احتجاجاً على عنصرية الرئيس الفرنسي
عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”

عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”
تنبيه عاجل…هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

تنبيه عاجل…هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*