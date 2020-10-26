احدث الأخبار

عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”
أبرز المواد
 تنبيه عاجل…هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
أبرز المواد
 «الصحة» توجه تنبيهًا هامًا لكبار السن عن الإنفلونزا الموسمية
أبرز المواد
 السفير السعودي في عمان يعلن عن أضخم مشروع في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية
أبرز المواد
 أمام الملأ.. مقتل شاب بالصدمات الكهربائية وغاز الفلفل في إيران
أبرز المواد
 «التعليم»: الاختبارات الحضورية تبقى اختياراً وفق ٣ اشتراطات
أبرز المواد
 فرنسا تندد برغبة تركيا في تأجيج الكراهية وتستدعي سفيرها لدى أنقرة
أبرز المواد
 نسبة الاقتراع المبكر في الانتخابات الأمريكية أعلى من 2016
أبرز المواد
 إيرلندا: نأمل ببدء التلقيح ضد كورونا في الربع الأول من 2021
أبرز المواد
 إحصائية: 88924 وفاة بـكورونا في المكسيك
أبرز المواد
 حوار ليبيا.. انتقادات لقائمة المشاركين وتململ من الإخوان
أبرز المواد
 وفاة أكبر معمرة بريطانية
أبرز المواد
عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”

عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”

أبرز المواد
تنبيه عاجل…هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

تنبيه عاجل…هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

أبرز المواد
«الصحة» توجه تنبيهًا هامًا لكبار السن عن الإنفلونزا الموسمية

«الصحة» توجه تنبيهًا هامًا لكبار السن عن الإنفلونزا الموسمية

أبرز المواد
السفير السعودي في عمان يعلن عن أضخم مشروع في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية

السفير السعودي في عمان يعلن عن أضخم مشروع في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية

أبرز المواد

عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”

عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”
http://almnatiq.net/?p=915778

جدد رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية، عجلان العجلان، اليوم الاثنين، التأكيد على أن الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة مستمرة.
وقال العجلان اليوم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعه المنتجات التركيه التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون”.
وأضاف: “نؤكد المؤكد، أن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة، وكل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي. نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك”.

روابط ذات صلة

تنبيه عاجل…هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

تنبيه عاجل…هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
«الصحة» توجه تنبيهًا هامًا لكبار السن عن الإنفلونزا الموسمية

«الصحة» توجه تنبيهًا هامًا لكبار السن عن الإنفلونزا الموسمية
السفير السعودي في عمان يعلن عن أضخم مشروع في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية

السفير السعودي في عمان يعلن عن أضخم مشروع في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*