عجلان العجلان: ” قيادتنا ووطننا خط أحمر ومستمرون في مقاطعة تركيا”

جدد رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية، عجلان العجلان، اليوم الاثنين، التأكيد على أن الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة مستمرة.

وقال العجلان اليوم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعه المنتجات التركيه التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون”.

وأضاف: “نؤكد المؤكد، أن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة، وكل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي. نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك”.