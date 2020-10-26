اللاعب الدولي الفرنسي “بول بوجبا” يعتزل اللعب دوليًا احتجاجاً على عنصرية الرئيس الفرنسي

المناطق_الرياض

اعتراضاً على عنصرية الرئيس الفرنسي وتطرفه أعلن اللاعب الدولي الفرنسي “بول لابيل بوجبا” نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتزاله اللعب الدولي .

وجاء إعلان صاحب الـ 28 عام باعتزاله اللعب الدولي، عقب موقف الرئيس الفرنسي ماكرون من الدين الإسلامي، والذي أهانه على الهواء مباشرة، في مؤتمره الصحفي الأخير، بالإضافة لتكريم المدرس الذي نشر صور مسيئة للنبي محمد ، وهو ما رفضه بشدة بوجبا، والذي يدين بالديانة الإسلامية

وكان الرئيس الفرنسي، قد أعلن أن الدين الإسلامي هو أصل الإرهاب في أكثر من موقف صريح منه بمعادة الدين الإسلامي، بالإضافة لتكريمه المدرس الذي نشر الصور المسيئة للنبي محمد ، بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وهو ما أعتبره بوجبا، إهانة له وللمسلمين الفرنسيين، وخصوصًا أن الدين الإسلامي هو الديانة الثانية في فرنسا بعد الديانة المسيحية

الجدير بالذكر أن بول بوجبا كان قد توج برفقة المنتخب الفرنسي بكأس العالم لعام 2018، والذي أقيم بدولة روسيا، وذلك بعد الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين