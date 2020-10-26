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وزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفيوزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

وزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفيوزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

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وزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفيوزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

وزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفيوزير الموارد البشرية يثمن جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي
http://almnatiq.net/?p=915790
ثمن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جهود جامعة القصيم في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي 2019م، والتي حققت من خلالها الجامعة نتائج متقدمة في معيارين من معايير التقييم المعتمدة في استبيان المشروع وهما: (نسبة استجابة موظفي الجهة – نسبة الارتباط الوظيفي المستدام 2019م).
حيث قدم “الراجحي” الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، وكافة منسوبيها على الجهود المبذولة والمشاركة الفعالة في استبيان القياس الدوري للارتباط الوظيفي، والتي نتج عنها حصول الجامعة على نتائج عالية في معيار نسبة الارتباط الوظيفي المستدام بعام 2019 بنسبة (۸۱%) من فئة الجهات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى الجهود المبذولة من الجامعة بحصولها على نتائج عالية في نتيجة قياس معيار نسبة استجابة موظفي الجهة لعام 2019م بنسبة 51٪.
ويهدف مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، إلى التعرف على الجوانب التي تسهم في تصحيح المسارات الاستراتيجية المستقبلية لرفع مستوى الارتباط المهني الفاعل، وتحقيق أعلى مستويات الرضا بين الموظفين وجهاتهم، وهو إحدى الركائز الأساسية للارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وغيرها، كما أنه بمثابة العلاقة والشراكة المتبادلة التي تقوم على زرع الولاء لدى الموظف وحثه على بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي إليها، وذلك باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب وتوفير بيئة عمل متميزة، وغيرها من العوامل التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله.

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