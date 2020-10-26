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تجهيز وتعقيم أكثر من 5600 عربة مخصصة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

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تجهيز وتعقيم أكثر من 5600 عربة مخصصة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

تجهيز وتعقيم أكثر من 5600 عربة مخصصة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=915801
المناطق - الرياض

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 600 عربة كهربائية و 5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفاً، لخدمة قاصدي المسجد الحرام مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامتهم.
وتعمل إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام على تعقيم جميع العربات بشكل فوري قبل الاستخدام وبعده، ويتم وضع ملصقات التعقيم للتأكيد بأن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى.
كما فعلت إدارة التنقل سبعة مواقع ونقاط لتوزيع وانطلاق العربات، أربعة منها داخل المسجد الحرام، وثلاثة مواقع خارجه، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم، عند طلب الخدمة وتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية، وذلك لسلامة ضيوف بيت الله الحرام.
وأكد أحد المستفيدين من خدمات العربات فؤاد الهاشمي عن شعوره بالفخر والاعتزاز بالخدمات المتكاملة المقدمة في المسجد الحرام والأخذ بإجراءات السلامة للقاصدين والمعتمرين في ظل ظروف جائحة كورونا الاستثنائية.
بدوره بين المستفيد رامي حمزة أن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي بيت الله الحرام محل تقدير من الجميع، وقال: لقد لمسنا الاهتمام والعناية بالتعقيم والتطهير والحرص على سلامة مرتادي البيت العتيق فجزى الله حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على هذا التقدير والاهتمام.
يذكر أن هذه الخدمات والجهود التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – ايدها الله – في تقديم كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه وتوفير وسائل الأمن والسلامة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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