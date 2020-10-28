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غداً .. اجتماع ثلاثي سوداني مصرى أثيوبي لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة

غداً .. اجتماع ثلاثي سوداني مصرى أثيوبي لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=915820
المناطق - الرياض

يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وأثيوبيا اجتماعا غدا عبر “تقنية الفيديو” ، وبرعاية الاتحاد الإفريقي لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الأثيوبي.
ودعا وزير الرى السوداني ياسر عباس لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية، وذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها واستئناف التفاوض علي أساسها بجدول زمني محكم.

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