غرفة الأحساء تُنظّم لقاء وظيفي لعرض 20 فرصة عمل لشباب الأحساء

الاحساء - المناطق

نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء (تمكين) والمعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء مؤخرًا، لقاء وظيفي مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة، لعرض 20 فرصة عمل جديدة لشباب الأحساء.

وشهد اللقاء طرح وظائف فنية في مجالات اللحام، الكهرباء، الميكانيكا العامة، وتضمنت مميزات فرص العمل الجديدة، رواتب ومخصصات وحوافز مجزية مع بدل سكن وبدل مواصلات، فضلًا عن توفر بيئة عمل رائدة ومشجعة تعزّز قدرات موظّفيها وتزوّدهم بفرص لتطوير مهاراتهم بشكل مستمر علمًا بأن مقر الشركة بمدينة الرياض.

ويأتي اللقاء ضمن خطط وبرامج الغرفة لتوطين الوظائف وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص والعام، بما يدفع ببرامج توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص ويواكب تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.