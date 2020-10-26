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مسؤولون : منصة “سابر” تهدف لتحسين مؤشر التجارة عبر الحدود وتحسين تجربة الاستيراد
http://almnatiq.net/?p=915833
الدمام - فتحية عبدالله

اكد مسؤولون في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أهمية منصة (سابر) التي اطلقتها الهيئة في تحقيق العديد الأهداف المرجوة ومنها: تسهيل إجراءات دخول السلع والحد من الغش التجاري.

وأوضح مدير إدارة اللوائح الفنية بالهيئة سلطان بن صالح الشهري، خلال ورشة عمل نظمتها مساء الاحد 25 أكتوبر 2020 غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة للتعريف بخدمات منصة سابر واستعراض الية العمل فيها، وأدارها عضو اللجنة التجارية فهد بن سعيد السحيم بان المنصة تتميز باختصار الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق السعودي وتسهيل الحصول على شهادات المطابقة للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليًا لدخولها للسوق السعودي، مشيرا الى انها تهدف الى تعزيز سلامة المنتجات ورفع نسبة مؤشر المطابقة إلى 80 بالمائة، وتحسين مؤشر التجارة عبر الحدود، وتقليل الوقت للفسح الجمركي، و تحسين تجربة الاستيراد، والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة، وحماية المستهلك من المنتجات الغير مطابقة في السوق السعودي، لافتا الى ان “سابر” خدمة إلكترونية تكاملية تتيح لتجار السلع الإستهلاكية من تسجيل منشآتهم في النظام، وبيانات المنتجات الاستهلاكية الخاصة بهم سواء ا كانت مستوردة أو مصنعة محليا ، وذلك بهدف الحصول على شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرساليات عبر المنصة للمنتجات في السوق السعودي.

من ناحيته قال المشرف العام على برنامج سلامة المنتجات بالهيئة، عبدالملك بن عبدالعزيز التويجري أن المنصة تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته، مؤكدا بان المنصة تخضع للتطوير وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للحصول على الشهادات المطلوبة.

وقال بان منصة سابر تحمل العديد من القيم المضافة والتي يأتي ابرزها: المساهمة المباشرة في رفع سلامة المنتجات في السوق، و رفع سلامة المنتجات في السوق، بالإضافة الى ان المنصة عمت الفسح الجمركي ليستلم التاجر المنتجخلال 24 ساعة ، وإتاحة سجل الكتروني للمنتجات مع توضيح جهة تقويم المطابقة والميناء لكل منتج، مشيرا الى تحسينات مستمرة على النظام لتلبية احتياجات المستفيدين، لافتًا إلى أن “سابر” منصة إلكترونية متعددة الأطراف والجهات وشامل لجميع المنتجات، وقابل للتطبيق من جميع الجهات الرقابية المسؤولة في المملكة.

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