الحقيل يعتمد عقود مشاريع النظافة لأمانة منطقة عسير بمبلغ ١٠٠ مليون ريال

المناطق - أبها

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد الحقيل، عقود مشاريع نظافة لأمانة منطقة عسير بقرابة ١٠٠ مليون ريال لإحدى الشركات الوطنية .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه العقود توضح حرص وزارة الشؤون البلدية على تقديم السبل الكفيلة بنجاح مشروع النظافة في منطقة عسير، مبينًا بأن الأمانة تتابع بشكل مستمر أعمال المقاولين و تنفيذ المشاريع في المنطقة لتحقيق كل ما يمكن أن يساهم في تأمين بيئة نظيفة و صحية. مشيرا الى أن المشروع يشمل تخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة، إضافةً إلى تنفيذ الأمانة لعدد من خطط وبرامج رقابية وإشرافيه مُقننة على مدار الساعة للوصول إلى نتائج إيجابية وتحقيق أهداف المشروع، بجانب تكثيف الحملات الخاصة بالنظافة وإزالة المُخلّفات من الشوارع والأحياء والمخططات السكنية.

وأضاف الحميدي أن عقود مشاريع نظافة منطقة عسير تأتي استمرارًا للمشاريع السابقة امتدادا لمنظومة مشاريع النظافة القائمة، بجانب توفير خدمة الإصحاح البيئي التي تُعنى بالمحافظة على البيئة والمنظر الجمالي، للاسهام في التقليل من حجم المخلفات التي أصبحت تشكل خطرًا على البيئة وتُحدث تشويهاً بصرياً، مشدداً على أهمية دور المواطن وإسهامه في نظافة البيئة من خلال الالتزام والوعي وإدراك المسؤولية.

ورفع الدكتور الحميدي الشكر الجزيل والتقدير باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة لقيادتنا الرشيدة على دعمها غير المحدود لمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي على وجه الخصوص، معبراً عن شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل لمتابعته المستمرة لمشاريع أمانة منطقة عسير الخدمية والتطويرية، ولكل ما من شأنه تحقيق التطوير البلدي والتنموي والخدمي بمناطق المملكة ومنها منطقة عسير.