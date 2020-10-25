أمين الشمالية يطلع على التقرير الدوري لإدارة المراجعة الداخلية للأمانة وبلدياتها

المناطق - عرعر

اطلع أمين منطقة الحدود الشمالية سعادة المهندس شمام بن سعيدان الشمري، صباح اليوم على التقرير الدوري لإدارة ‎المراجعة الداخلية بالأمانة وذلك خلال اجتماعه بمدير الإدارة الأستاذ فرحان بن غدير العنزي .

ونوه المهندس الشمري إلى دور المراجعة الداخلية الهام والفعال، في تعزيز الرقابة وتحسين الأداء وتقييم الحوكمة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة أمين المنطقة المستمرة لتقارير الوكالات والإدارات بأمانة وبلديات المنطقة .