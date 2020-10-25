اطلع أمين منطقة الحدود الشمالية سعادة المهندس شمام بن سعيدان الشمري، صباح اليوم على التقرير الدوري لإدارة المراجعة الداخلية بالأمانة وذلك خلال اجتماعه بمدير الإدارة الأستاذ فرحان بن غدير العنزي .
ونوه المهندس الشمري إلى دور المراجعة الداخلية الهام والفعال، في تعزيز الرقابة وتحسين الأداء وتقييم الحوكمة.
ويأتي ذلك في إطار متابعة أمين المنطقة المستمرة لتقارير الوكالات والإدارات بأمانة وبلديات المنطقة .
أمين الشمالية يطلع على التقرير الدوري لإدارة المراجعة الداخلية للأمانة وبلدياتها
اطلع أمين منطقة الحدود الشمالية سعادة المهندس شمام بن سعيدان الشمري، صباح اليوم على التقرير الدوري لإدارة المراجعة الداخلية بالأمانة وذلك خلال اجتماعه بمدير الإدارة الأستاذ فرحان بن غدير العنزي .
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