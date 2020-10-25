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أمين الشمالية يطلع على التقرير الدوري لإدارة المراجعة الداخلية للأمانة وبلدياتها

أمين الشمالية يطلع على التقرير الدوري لإدارة المراجعة الداخلية للأمانة وبلدياتها

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أمين الشمالية يطلع على التقرير الدوري لإدارة المراجعة الداخلية للأمانة وبلدياتها

أمين الشمالية يطلع على التقرير الدوري لإدارة المراجعة الداخلية للأمانة وبلدياتها
http://almnatiq.net/?p=915858
المناطق - عرعر

اطلع أمين منطقة الحدود الشمالية سعادة المهندس شمام بن سعيدان الشمري، صباح اليوم على التقرير الدوري لإدارة ‎المراجعة الداخلية بالأمانة وذلك خلال اجتماعه بمدير الإدارة الأستاذ فرحان بن غدير العنزي .
ونوه المهندس الشمري إلى دور المراجعة الداخلية  الهام والفعال، في تعزيز الرقابة وتحسين الأداء وتقييم الحوكمة.
ويأتي ذلك في إطار متابعة أمين المنطقة المستمرة لتقارير الوكالات والإدارات بأمانة وبلديات المنطقة .

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