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إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف ٣٩٣ جهازاً لوحياً لطلاب ⁧‫تكافل‬⁩ ‫

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف ٣٩٣ جهازاً لوحياً لطلاب ⁧‫تكافل‬⁩ ‫

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إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف ٣٩٣ جهازاً لوحياً لطلاب ⁧‫تكافل‬⁩ ‫

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف ٣٩٣ جهازاً لوحياً لطلاب ⁧‫تكافل‬⁩ ‫
http://almnatiq.net/?p=915861
المناطق - الجوف

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بصرف الدفعة الثالثة من الأجهزة اللوحية وشرائح البيانات ضمن مبادرة التمكين الرقمي من مؤسسة تكافل الخيرية.
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” عبدالله بن صالح الملحق أن مبادرة التمكين الرقمي من ضمن أعمال مؤسسة تكافل الخيرية وتحتوي على جهاز لوحي وشريحة بيانات وبشرور تعريفي لكل طالب، وقد شملت الدفعة الثالثة ٣٩٣ جهاز لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المشمولين ببرنامج تكافل.

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