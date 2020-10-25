رئيس مركز الشبحة يستقبل رئيس البلدية الجديد

أملج - فايز السميري

استقبل رئيس مركز الشبحة هذا اليوم , رئيس بلدية الشبحة المعيّن حديثاً المهندس حسن عبدالرحيم غبان يرافقه مساعد رئيس البلدية الأستاذ أحمد الجهني

ورحب رئيس المركز في بداية اللقاء بالمهندس غبان متمنياً له العون والتوفيق في مهمته الجديدة مؤكداً ان الجميع يتطلع ان يستمر عمل البلدية ويرتقي للأفضل بجهود المهندس حسن وجميع زملائه في البلدية في ظل الدعم الا محدود الذي تقدمه الدولة أعزها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للوطن والمواطن

منوهاً بما تحظى به منطقة تبوك ومحافظاتها ومراكزها من رعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وفي الختام قدم رئيس بلدية الشبحة المهندس حسن غبان خالص الشكر والتقدير لرئيس المركز مؤكدا أنه وبناء على توجيهات سعادة أمين منطقة تبوك المهندس درويش الغامدي سيعمل بكل جد واجتهاد لاستمرار العمل في بلدية الشبحة بما يخدم أهالي الشبحة والقرى والهجر التابعة والمراكز المجاورة.