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الأمير خالد الفيصل يلتقي رئيس جامعة أم القرى ويدشن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة

الأمير خالد الفيصل يلتقي رئيس جامعة أم القرى ويدشن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة

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الأمير خالد الفيصل يلتقي رئيس جامعة أم القرى ويدشن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة

الأمير خالد الفيصل يلتقي رئيس جامعة أم القرى ويدشن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة
http://almnatiq.net/?p=915875
المناطق - جدة

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة ، بحضور أمين مجلس المنطقة خالد البقمي ورئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة التي تنفذها لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة بالتعاون مع جمعية المودة.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أهداف الخارطة الحرارية والرامية لتشخيص الواقع الحقيقي لاحتياجات الأسرة بالمنطقة والوقوف على التحديات التي تواجهها وتحديد الحلول الملائمة لعلاج هذه التحديات، وفي هذا الصدد تم التركيز على خمس قضايا رئيسية هي الاستعداد الزواجي وتشمل الاستقلالية  والنمو الذاتي والمهارات الاجتماعية والتوجهات والقيم ، بالإضافة للعلاقة الأسرية كذلك التخطيط الأسري ويشمل وضوح الأدوار والتخطيط المالي ، أيضاً تربية الأبناء وتشمل النمو الجسدي السليم والنمو الفكري الأخلاقي والعاطفي والمتابعة الدراسية والقضية الخامسة الانفصال الناجح ويشمل الدعم النفسي والدعم المالي والتعاون في تربية الأبناء .

كما استقبل سموه رئيس جامعة أم القرى المعين حديثاً الدكتور معدي القحطاني وهنأ سموه ، رئيس جامعة أم القرى بتعيينه ، مؤكداً أهمية الارتقاء بالبيئة التعليمة والأكاديمية، ما ينعكس إيجاباً على المخرجات التي سيكون لها الأثر الكبير في النهوض بالوطن.
من جانبه أكد الدكتور القحطاني  أن توجيهات سمو أمير المنطقة التي ستكون دافعاً – بعون الله – لتطوير العمل الأكاديمي .
وقدم معاليه شرحاً موجزاً عن خطة الجامعة والمتوافقة رؤية المملكة 2030 ، إذ سيتم التركيز على الاستثمار في اقتصاد المعرفة المنبثق من منظومة البحث العلمي ، التي يخرج عنها براءات اختراع تتحول إلى منتجات ملموسة تسهم في خدمة المجتمع عبر سوق العمل.

 

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