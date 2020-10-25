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كلية التقنية بنجران تنظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

كلية التقنية بنجران تنظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

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كلية التقنية بنجران تنظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

كلية التقنية بنجران تنظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=915879

نظمت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع المديرية العامة الشؤون الصحية بالمنطقة اليوم، حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وذلك بمقر الكلية.

وشهدت الحملة إقبالاً من منسوبي الكلية من هيئة تدريب وإداريين ومتدربين لأخذ اللقاح تفادياً للإصابة بالأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وفق الإجراءات الطبية الوقائية في بداية فصل الشتاء من كل عام.

وعبر عميد الكلية محمد بن علي الصقري عن شكره وتقديره للمديرية العامة الشؤون الصحية بمنطقة نجران على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل هذه الحملات الضرورية والمهمة التي تلامس صحة الجميع.

وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن الحملة تأتي في إطار استشعار المسؤولية تجاه منسوبي الكلية من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب والإداريين، خصوصاً أن التطعيم يقي من المرض بنسبة تتجاوز 60%، ويقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بنسبة تفوق الـ80% من المصابين بالأنفلونزا – بإذن الله -.

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