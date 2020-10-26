انطلاق مهرجان عدسة وريشة الأول بمنطقة القصيم … الخميس المقبل

البكيرية - محمد المسلم

ينطلق مهرجان عدسة وريشة الأول بمنطقة القصيم يوم الخميس المقبل والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبالتعاون مع بلدية محافظة البكيرية بمركز الملك عبدالله الحضاري ويستمر عشرة أيام .

وأوضح الاستاذ محمد المزيني المشرف العام أن مهرجان عدسة وريشة سيكون مختلفاً بفعالياته ومحتوياته التي تشمل عروض فن الرسم وريش المبدعين وعدسات المصورين والفعاليات المصاحبة كالكفي والفود ترك وفعاليات الطفل, وبينت الاستاذة موضي العريني المدير التنفيذي للمهرجان أن المهرجان متخصص لأصحاب المواهب لإبراز إبداعاتهم متمنيت أن يحقق مهرجان عدسة وريشة النجاح ليعكس على ماحققته المنطقة من نجاح في المهرجانات بمختلف أنواعها .