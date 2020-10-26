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“التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

“التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

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“التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

“التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون
http://almnatiq.net/?p=915892
المناطق - واس

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون (للأفراد)، عبر البريد الإلكتروني وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية و المشاركة وذلك قبل تاريخ 12 / 03 / 1442.
وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون سعيًا منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون وذلك من خلال إرسال المرئيات إلى البريد الإلكتروني:([email protected]).

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