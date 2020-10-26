احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المشروعات بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الموارد البشرية يدشن الهوية الجديدة للوزارة ويطلق استراتيجيتها
أبرز المواد
 “التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (357) حالة مصابة بكورونا وتعافي (361) حالة
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان عدسة وريشة الأول بمنطقة القصيم … الخميس المقبل
منطقة القصيم
 كلية التقنية بنجران تنظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
منطقة نجران
 الأمير خالد الفيصل يلتقي رئيس جامعة أم القرى ويدشن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة
منطقة مكة المكرمة
 رئيس مركز الشبحة يستقبل رئيس البلدية الجديد
منطقة تبوك
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8155.31 نقطة
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على خمسة مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال لشركات اتصالات محلية
منطقة الرياض
 إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف ٣٩٣ جهازاً لوحياً لطلاب ⁧‫تكافل‬⁩ ‫
منطقة الجوف
أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المشروعات بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المشروعات بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
وزير الموارد البشرية يدشن الهوية الجديدة للوزارة ويطلق استراتيجيتها

وزير الموارد البشرية يدشن الهوية الجديدة للوزارة ويطلق استراتيجيتها

أبرز المواد
“التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

“التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

أبرز المواد
التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أبرز المواد

وزير الموارد البشرية يدشن الهوية الجديدة للوزارة ويطلق استراتيجيتها

وزير الموارد البشرية يدشن الهوية الجديدة للوزارة ويطلق استراتيجيتها
http://almnatiq.net/?p=915895
المناطق - واس

دشن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم , هوية الوزارة الجديدة وأطلق استراتيجيتها، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليصبح مسماها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقال المهندس الراجحي : “نطلق اليوم معًا باستراتيجية الوزارة الجديدة بخططها وإطارها وهويتها البصرية لنقود التغيير الجذري الذي سيطال الصُّعد كافة”, مشيراً إلى أن التغيير لا يتم دون فعل الأساسات والمسارات التي تهم الإنسان وتدعم تمكينه، وذلك بالعمل ضمن قيم مؤسسية تشمل التركيز على المستفيدين، والمسؤولية المجتمعية، والمشاركة، والتعاون، والتميّز، لتكون المسيرة متوافقة ومتوازنة وتمهّد الطريق الذي يقود الوزارة نحو تحقيق رؤيتها في جميع القطاعات – بلا استثناء – من خلال مبادرات هذه الاستراتيجية الطموحة لتحقيق أهدافها لدعم برامج التدريب والتوطين والتمكين واستثمار الجهود والعقول لتحقيق أثر ملموس في تنمية المجتمع ومساعدة الشباب للإسهام الفاعلة في نهضة الاقتصاد.
واشتمل الحفل المعد لهذه المناسبة , بحضور أصحاب المعالي النواب والمساعدين وعدد من الوكلاء ومنسوبي ومنسوبات الوزارة ,على عرض الفوائد الناتجة من ضم الوزارتين، ورؤية الوزارة ورسالتها وقيمها، والإطار الاستراتيجي، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، ومبادرات الوزارة وخارطتها الاستراتيجية، ويرتكز الإطار الاستراتيجي للوزارة على رؤيتها في تحقيق مجتمع حيوي ممكّن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب، حيث ستعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال رسالتها في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات, وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين.

روابط ذات صلة

“التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

“التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون
التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
الصحة: تسجيل (357) حالة مصابة بكورونا وتعافي (361) حالة

الصحة: تسجيل (357) حالة مصابة بكورونا وتعافي (361) حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*