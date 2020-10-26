أمين الشرقية يدشن خدمتَيْ “الإبلاغ عن المباني الآيلة للسقوط” و “الترقيات” إلكترونيا

المناطق - فتحيه العبدالله

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الاثنين ، في مكتبه بمقر الأمانة، خدمة المباني الآيلة للسقوط، والترقيات إلكترونيا، عبر بوابة الأمانة الرقمية، بحضور كُلًّا من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير عام الصيانة والتشغيل المهندس شافي الخالدي، ومدير عام إدارة الموارد البشرية جمال بن عبد الله السليمان، ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات نائل الحقيل.

وتهدف هذه الخدمة لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن المباني الآيلة للسقوط، وذلك بتعزير دور الشراكة بين المواطن والمقيم من جهة وأمانة المنطقة الشرقية من جهة أخرى، وذلك عبر بوابة الأمانة الرقمية.

من جانب آخر دشّن معاليه اعتماد الترقيات إلكترونيا؛ لتسهيل وتوثيق محاضر ترقيات منسوبي الأمانة واعتمادها إلكترونيا، مما يساهم في التحول إلى أمانة بلا ورق، وتعزيز التحول إلى الأمانة الرقمية.

و عقب التدشين قال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير إن خدمة المباني الآيلة للسقوط تسعى لإشراك المستفيد في أن يكون عيناً للأمانة وشريكا لها، ويساهم في الحد من الأضرار الناتجة عن المباني الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارات المختصة بالأمانة، وعن إجراء اعتماد الترقيات إلكترونيا، وأشار معاليه إلى أن هذه الخدمة ستساهم في دعم مسيرة التحول الرقمي للأمانة وحوكمة الإجراءات وتبسيطها.

من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات نائل الحقيل، أن الخدمات التي دشنها معالي أمين الشرقية هذا اليوم تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية والتطبيقات التي تم تطويرها بهدف التسهيل على المواطنين والمستفيدين، ورقمنة الأعمال الإدارية في أمانة المنطقة الشرقية نحو الوصول الى أمانة رقمية وخدمات إلكترونية موثوقة.