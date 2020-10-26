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أمير منطقة نجران يستقبل رؤساء الأندية الرياضية والرياضيين في مجلسه الأسبوعي “الإثنينية”

أمير منطقة نجران يستقبل رؤساء الأندية الرياضية والرياضيين في مجلسه الأسبوعي “الإثنينية”

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أمير منطقة نجران يستقبل رؤساء الأندية الرياضية والرياضيين في مجلسه الأسبوعي “الإثنينية”

أمير منطقة نجران يستقبل رؤساء الأندية الرياضية والرياضيين في مجلسه الأسبوعي “الإثنينية”
http://almnatiq.net/?p=915909
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , في مجلسه الأسبوعي “الإثنينية” اليوم , رؤساء الأندية الرياضية والرياضيين .
وأعلن سموه خلال اللقاء عن قُرب نقل المنافسات الرياضية من ملعب جامعة نجران إلى ملاعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية لتشهد إقامة جميع المباريات والألعاب، ومن بينها كرة القدم والسلة والطائرة والسباحة وغيرها، وذلك لجميع أندية المنطقة , مبينا أن الموسم الرياضي يحتاج إلى همة الرياضيين وعزمهم للنهوض بالرياضة لتكون نجران في مصاف المناطق الأخرى رياضيًّا، وسط تطلعات الأهالي العالية التي تستوجب مضاعفة الجهود وفتح آفاق جديدة للحركة الرياضية.
وبيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن المسؤولية أمام الأندية كبيرة تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تتضمن برنامج جودة الحياة لصناعة مجتمع حيوي، واستحداث رياضات جديدة، لافتا إلى أن المنطقة زاخرة بتنوع التضاريس، ومهيأة لصناعة رياضات جديدة، وأنه سبق مناقشة استضافة رياضات رملية في صحراء الربع الخالي مع سمو وزير الرياضة، ومن بينها التزلج على الرمال، وصعود المرتفعات بالسيارات في جبال محافظة بدر الجنوب.
ودعا سموه إلى تنمية الرياضات التي تعدّ وجهًا ثقافيًّا لمجتمع المنطقة ومن بينها الفروسية., كما نوه بتوجيه سمو ولي العهد بإقامة عدد من سباقات الهجن في ستة ميادين في المملكة ومن بينها ميدان نجران.

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