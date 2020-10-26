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طبيب فرنسي يدق ناقوس الخطر: فقدنا السيطرة على كورونا

طبيب فرنسي يدق ناقوس الخطر: فقدنا السيطرة على كورونا
http://almnatiq.net/?p=915913
المناطق - وكالات

حذر طبيب فرنسي مخضرم، الاثنين، من أن بلاده “فقدت السيطرة على وباء كورونا”، وذلك بعد يوم من تسجيل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة في يوم واحد.

وقال الدكتور جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن الفيروس، إن البلاد في “وضع صعب للغاية، حتى أنها في وضع حرج”.

وأضاف لراديو “آر تي إل”: “ربما يكون هناك أكثر من 50 ألف حالة جديدة كل يوم. تقديرنا في المجلس العلمي يقترب من مائة ألف حالة، أي ضعف هذا العدد”، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف: “بين أولئك الذين لم يتم اختبارهم والمرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض، نحن قريبون من هذا العدد من الحالات. هذا يعني أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة”.

من جانبه، قال الدكتور إريك كاومس، رئيس قسم العدوى وأمراض المناطق المدارية في مستشفى بيتي سالبترير في باريس، إن البلاد “بحاجة إلى الإغلاق مرة أخرى”.

وأضاف لإذاعة “فرانس إنفو”: “فقدنا السيطرة على الوباء لكن هذا لا يعود تاريخه إلى الأمس. لقد فقدنا السيطرة على الوباء منذ عدة أسابيع بالفعل”.

وتجاوز عدد المتوفين المؤكدين في أوروبا بسبب الفيروس 250 ألفا، وفقا لإحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز، التي تقدر الحصيلة العالمية بأكثر من 1.1 مليون.

وتأتي هذه الزيادة القياسية في عدد الحالات بـفرنسا، في الوقت الذي فرضت فيه دول في جميع أنحاء أوروبا قيودا شاملة، في محاولة لإبطاء معدلات الإصابة المرتفعة.

ففي إسبانيا، وهي أول دولة أوروبية تجاوزت مليون حالة إصابة مؤكدة بـكوفيد-19، تم إعلان حالة الطوارئ، الأحد، شملت حظر تجول على مستوى البلاد طوال الليل، على أن يكون الحد الأعلى للتجمعات 6 أشخاص، وحظر سفر محتمل داخل وخارج الأقاليم الأكثر تضررا.

كما اتخذت إيطاليا، أول دولة في الغرب يضربها فيروس كورونا، إجراءات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة السيطرة على التفشي الجديد للمرض، وطلبت إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة السادسة مساء، وإغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة ودور السينما.

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