الدكتورة العتيبي تحصل على جائزة المرأة القيادية 2020م بدبي

المناطق - جدة

حصلت مديرة الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بمكة المكرمة الدكتورة سارة العتيبي على جائزة المرأة القيادية لعام 2020م على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة بدبي.

وأعربت الدكتورة العتيبي عن فخرها بالحصول على الجائزة التي تأتي نتيجة دعم غير محدود للمرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، مشيدة بعمل وتعاون فريق العمل على تهيئة الفرع النسائي للمعهد بمكة المكرمة ليكون منبراً لتوفير الخدمات التدريبية المتطورة للعنصر النسائي بالمنطقة.

وحازت الدكتورة العتيبي على جائزة المرأة القيادية لهذا العام بعد ترشيح اللجنة المعنية لعدد من القياديات بدول مجلس التعاون الخليجي, إذ تهدف الجائزة إلى إبراز وتكريم الإنجازات الرائدة لمؤسسات القطاع العام والأفراد الذين أظهروا قيادة نموذجية نحو القيادة التنظيمية، وفعالية الفريق من خلال إدارة رأس المال البشري والتنوع والتخطيط الإستراتيجي.

مما يذكر أن القمة الحكومية للموارد البشرية بدبي تعدّ الحدث الرئيس للموارد البشرية في القطاع العام في المنطقة، وتجمع بين العقول الشابة وأصحاب التجارب في الموارد البشرية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لتسليط الضوء على أفضل الممارسات للاستفادة من الموارد البشرية في إعداد المنظمات للاستجابة لاحتياجات الأعمال ذات الأولوية والاستفادة من رأس المال البشري.