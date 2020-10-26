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محافظ القطيف المكلف يلتقي رئيس هيئة القطيف ويطلع على برنامج حملة “الصلاة نور”

محافظ القطيف المكلف يلتقي رئيس هيئة القطيف ويطلع على برنامج حملة “الصلاة نور”
http://almnatiq.net/?p=915923
المناطق - فتحيه العبدالله

التقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي بالمحافظة أمس (الاحد) رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف الشيخ سلطان بن سعود الخالدي .

حيث اطلع المحافظ على خطة عمل الهيئة من برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً ، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ودشنها بالمنطقة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله- حيث كثفت التواجد الميداني في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة، ونشر الرسائل التوعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية ، وتفعيلها في جميع الوسائل المتاحة لبيان فضل الصلاة ومكانتها ، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ،
لتحقيق الأثر الفاعل في مختلف شرائح المجتمع ، والتي تهدف إلى حث الناس على إقامة هذه الشعيرة العظيمة والدعوة إليها وبيان فضلها ومكانتها وأثرها في حياة المسلم.

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