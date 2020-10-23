الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

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تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت والأفراد بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 ، المتمثلة في ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد والتأكيد على توفير جميع متطلبات الوقاية من المعقمات والمطهرات والمناديل الصحية وأجهزة قياس الحرارة.

وشملت الجولة عددا من المحلات التجارية وأماكن التجمعات، رُصد من خلالها بعض المخالفات وطُبّقت بحقهم العقوبات المقررة نظاماً.