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المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية يحفز على الاقتصادات القائمة على الابتكار ومواجهة الجوائح العالمية

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بلدية أملج تنفذ جولات على مطاعم ومطابخ المحافظة

بلدية أملج تنفذ جولات على مطاعم ومطابخ المحافظة

منطقة تبوك

الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=915930
المناطق - واس

تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت والأفراد بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 ، المتمثلة في ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد والتأكيد على توفير جميع متطلبات الوقاية من المعقمات والمطهرات والمناديل الصحية وأجهزة قياس الحرارة.
وشملت الجولة عددا من المحلات التجارية وأماكن التجمعات، رُصد من خلالها بعض المخالفات وطُبّقت بحقهم العقوبات المقررة نظاماً.

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