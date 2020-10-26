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بيئة رفحاء تنفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب

بيئة رفحاء تنفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب
http://almnatiq.net/?p=915938
المناطق - رفحاء

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء اليوم حملة تفتيشية ميدانية على أماكن بيع الحطب في محطات الوقود وبعض المحالّ بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من خلوها من الحطب المحلي والتنبيه عليهم بعدم بيعه أوعرضه حفاظاً على الغطاء النباتي.
وأوضح مدير مكتب البيئة برفحاء عبدالله بن صالح الخريجي أن المنع يهدف للحد من ظاهرة الاحتطاب الجائر الذي قضى على الثروة النباتية والغطاء الشجري مما أصابها بالتصحر، حاثّاً المواطنين على التعاون مع اللجنة للإبلاغ عن كل من يهدد البيئة سواء بالاحتطاب الجائر أو غيره.

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