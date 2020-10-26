احدث الأخبار

بلدية أملج تنفذ جولات على مطاعم ومطابخ المحافظة
منطقة تبوك
 بيئة رفحاء تنفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة مكة تحدد هوية متهم بقضية تحرش جنسي داخل أحد المنازل
منطقة مكة المكرمة
 الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية
منطقة المدينة المنورة
 وزير الخارجية: المملكة كانت ولا تزال وسيطة للسلام لإنهاء العديد من الصراعات الدولية
أبرز المواد
 محافظ القطيف المكلف يلتقي رئيس هيئة القطيف ويطلع على برنامج حملة “الصلاة نور”
المنطقة الشرقية
 نجوم العالم يؤكدون مشاركتهم في بطولة السعودية الدولية للجولف 2021
أبرز المواد
 الدكتورة العتيبي تحصل على جائزة المرأة القيادية 2020م بدبي
منطقة مكة المكرمة
 طبيب فرنسي يدق ناقوس الخطر: فقدنا السيطرة على كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يستقبل رؤساء الأندية الرياضية والرياضيين في مجلسه الأسبوعي “الإثنينية”
منطقة نجران
 أمين الشرقية يدشن خدمتَيْ “الإبلاغ عن المباني الآيلة للسقوط” و “الترقيات” إلكترونيا
المنطقة الشرقية
 “الموارد البشرية” تنظم الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين
أبرز المواد
بلدية أملج تنفذ جولات على مطاعم ومطابخ المحافظة

بلدية أملج تنفذ جولات على مطاعم ومطابخ المحافظة

منطقة تبوك
بيئة رفحاء تنفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب

بيئة رفحاء تنفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب

منطقة الحدود الشمالية
شرطة مكة تحدد هوية متهم بقضية تحرش جنسي داخل أحد المنازل

شرطة مكة تحدد هوية متهم بقضية تحرش جنسي داخل أحد المنازل

منطقة مكة المكرمة
الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

منطقة المدينة المنورة

بلدية أملج تنفذ جولات على مطاعم ومطابخ المحافظة

بلدية أملج تنفذ جولات على مطاعم ومطابخ المحافظة
http://almnatiq.net/?p=915941
المناطق- املج - فايز السميري:

نفذت بلدية محافظة أملج ممثلة في قسم صحة البيئة , عدداً من الجولات الميدانية على مطاعم ومطابخ المحافظة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده خلف العنزي أن البلدية حريصة على كل ما يمس صحة المواطن وهي تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية , كما تأكدت خلال جولاتها من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.
وأضاف العنزي ، أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة على المطاعم المنتشرة في أنحاء المحافظة , إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية على مدار الساعة , لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطعمة التي تقدم للمستهلكين، مشددًا على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو حساب البلدية بتويتر @ummluj .

روابط ذات صلة

رئيس مركز الشبحة يستقبل رئيس البلدية الجديد

رئيس مركز الشبحة يستقبل رئيس البلدية الجديد
جامعة تبوك تتعاون مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك لاستحداث برامج أكاديمية في مجالي السياحة والفندقة

جامعة تبوك تتعاون مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك لاستحداث برامج أكاديمية في مجالي السياحة والفندقة
محافظ ضباء يفتتح مبنى وحدة الخدمات الشاملة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية بتبوك

محافظ ضباء يفتتح مبنى وحدة الخدمات الشاملة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*