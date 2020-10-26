المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية يحفز على الاقتصادات القائمة على الابتكار ومواجهة الجوائح العالمية

عقد المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية اليوم الاثنين 09/03/1442هـ الموافق 26/10/2020م بمشاركة أكثر من 30 جهة دولية ما بين قادة مكاتب الملكية الفكرية لدول مجموعة العشرين والمنظمات العالمية ومكاتب الملكية الفكرية لدول الضيوف برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبإدارة للجلسة من سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

وناقش المنتدى ضمن أجندته مواضيع متنوعة حول القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية في ظل الظروف الراهنة تتمحور في تنسيق إجراءات عمليات الملكية الفكرية، وتبادل السياسات ونشر المعلومات حول الملكية الفكرية للخروج بآليات لمواجهة الجوائح العالمية.

وخلال أعمال المنتدى تحدث معالي الدكتور ماجد القصبي عن آثار جائحة كورونا والتحديات التي فرضتها على الملكية الفكرية وقال معاليه : “أن هذا الوباء فرض صعوبات على الاقتصادات العالمية وعلى الصحة العامة والملكية الفكرية، حيث أن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات غير مسبوقة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية ومعالجة التداعيات المتوقعة على الاقتصاد العالمي” مشيراً إلى أن تواجد رؤساء مكاتب الملكية الفكرية بشأن الاعتراف المشترك لأهمية الملكية الفكرية كونها عنصر أساسي في الاقتصادات القائمة على الابتكار.

وفي نهاية الجلسة المغلقة أعلن رئيس الجلسة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم البيان الختامي المشترك لـمكاتب الملكية الفكرية في دول مجموعة العشرين والذي أشار في مضمونه إلى إقرار المكاتب المشاركة بأن الملكية الفكرية عنصر أساسي في الاقتصادات القائمة على الابتكار والتي من خلالها تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعنصر لا يتجزأ من التجارة العالمية، وعلى هذا الإقرار تسعى مكاتب الملكية الفكرية إلى تبادل المعلومات المتعلقة بسياسات الملكية الفكرية، واستكشاف ممارسات المكاتب وإجراءاتها، وتبادل الخبرات في استخدام التقنيات الرقمية، والعمل على تعزيز كلاً من: دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتعاون في مجال الملكية الفكرية بين دول مجموعة العشرين.

ويأتي المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية استجابةً للأولويات ذات الصلة بالملكية الفكرية في ظل الجوائح والأزمات العالمية وذلك بتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

